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Казбан Владимир Тимофеевич

Место рождения

Поречье, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поречье, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1947

Дочь: Гусева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1951

Дочь: Черникова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казбан Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казбан Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казбан Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно