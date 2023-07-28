Казбан Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.10.1947
Дочь: Гусева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1951
Дочь: Черникова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казбан Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казбан Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Казбан Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казбан Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно