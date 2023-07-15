Матросова (Кочеткова) Ирина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1986
Отец: Кочетков Валерий Владимирович
Мать: Кочеткова Наталья
Рождение ребёнка
19.06.?
Сын: Матросов Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матросов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матросова Вероника Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан