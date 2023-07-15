Матросова (Кочеткова) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Кочеткова) Ирина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1986

Отец: Кочетков Валерий Владимирович

Мать: Кочеткова Наталья

Рождение ребёнка
19.06.?

Сын: Матросов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матросова Вероника Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан