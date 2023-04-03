Шищенко (Хайкова) Зинаида Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШищенко (Хайкова) Зинаида Ефремовна

Шищенко (Хайкова) Зинаида Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хайков Ефрем Иванович

Мать: Хайкова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шищенко Михаил Сергеевич

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шищенко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шищенко Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шищенко Михаил Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель химии и биологии
Смерть
1997
Похоронена г.Золотоноша,Черкасской области,Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close