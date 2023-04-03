Шищенко (Хайкова) Зинаида Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Хайков Ефрем Иванович
Мать: Хайкова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1940
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1944
Рождение ребёнка
04.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель химии и биологии
Смерть
1997
Похоронена г.Золотоноша,Черкасской области,Украина