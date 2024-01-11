Хабиров Раис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабиров Раис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабиров Насибулла

Мать: Хабирова Магфия

Смерть
1975
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