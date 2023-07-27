Панкова (Погарская) Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
17.10.1946
Сын: Панков Сергей
Отец ребёнка: Панков Владимир (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Владимир (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Владимир (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панков Владимир (?)
Смерть
Неизвестно