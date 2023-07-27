Панкова (Погарская) Евгения (тетя Женя) (тетя Женя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Погарская) Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Муж

Дети

1946 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Погарский Алексей Иванович

Мать: Погарская Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
17.10.1946

Сын: Панков Сергей

Отец ребёнка: Панков Владимир (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Владимир (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Владимир (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Владимир (?)

Смерть
Неизвестно