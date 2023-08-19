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Ахметов Султангарей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Абдулвалиев Ахмет

Мать: ?

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хатира

Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шамсия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Султанов Шайхислам

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Зайнаб

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтигарей

Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметгарей

Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабига Нигматьяновна

Смерть
Неизвестно
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