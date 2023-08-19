Ахметов Султангарей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Абдулвалиев Ахмет
Мать: ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хатира
Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Султанов Шайхислам
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтигарей
Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметгарей
Мать ребёнка: Рабига Нигматьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабига Нигматьяновна
Смерть
Неизвестно