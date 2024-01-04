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Лекин Клим Иванович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

До 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Лекин Иван

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
До 1716

Жена: Лекина Настасья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Лекина Наталья Климовна

Мать ребёнка: Лекина Настасья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
ГАСО, 24-1-531-165л
Место жительства
1722
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перепись 1735 года по иргинскому заводу
Место жительства
С 1727
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Смерть
До 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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