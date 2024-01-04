Лекин Клим Иванович
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиДо 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Лекин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1716
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Лекина Наталья Климовна
Мать ребёнка: Лекина Настасья Васильевна
ГАСО, 24-1-531-165л
Место жительства
1722
Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перепись 1735 года по иргинскому заводу
Место жительства
С 1727
ГАСО, 24-1-1502-79об
Смерть
До 1756