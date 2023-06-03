Усачёва Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1875 ст.
Сын: Алексей Михайлович Усачёв
Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.
Сын: Усачёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович
Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович
Смерть
Неизвестно