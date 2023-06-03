Усачёва Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1875 ст.

Сын: Алексей Михайлович Усачёв

Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович

Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.

Сын: Усачёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Сын: Пётр Михайлович Усачёв

Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.

Сын: Усачёв Иван Михайлович

Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Усачёв Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно