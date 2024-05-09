Ронжина (Лебедева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Лебедев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронжина) Наталья
Отец ребёнка: Ронжин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронжин Владимир
Отец ребёнка: Ронжин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ронжин Анатолий
Рождение ребёнка
17.10.1951
Дочь: Труфанова (Ронжина) Татьяна
Отец ребёнка: Ронжин Анатолий