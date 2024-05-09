Ронжина (Лебедева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжина (Лебедева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лебедев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронжина) Наталья

Отец ребёнка: Ронжин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронжин Владимир

Отец ребёнка: Ронжин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ронжин Анатолий

Рождение ребёнка
17.10.1951

Дочь: Труфанова (Ронжина) Татьяна

Отец ребёнка: Ронжин Анатолий

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