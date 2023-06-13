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Давыдова Валентина Ивановна
Давыдова Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1958
Пол
Женский
Отец
Давыдов Иван Иванович
1930 г.р.
Мать
Миронова Нина Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1958
Отец:
Давыдов Иван Иванович
Мать:
Миронова Нина Ивановна
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