Наумкин Прокопий Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Наумкин Демьян Игнатович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
05.11.1892 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище