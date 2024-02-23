Наумкин Прокопий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкин Прокопий Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Наумкин Демьян Игнатович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
05.11.1892 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

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