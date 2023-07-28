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Андрианов Иван Кононов

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Андрианов Конон Трофимов

Мать: Степанида Иванова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Андрианова Агафья Дмитриева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.02.1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Агафья Дмитриева

Смерть
1854
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)