Андрианов Иван Кононов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Андрианов Конон Трофимов
Мать: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Андрианова Агафья Дмитриева
Место жительства
?.02.1858
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)