Ковалев Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.08.1960
Дата смерти10.11.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1960
Рождение ребёнка
21.04.?
Сын: Ковалев Александр Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Тамара
Рождение ребёнка
18.05.?
Сын: Ковалев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Тамара
Смерть
10.11.?
Москва, город федерального значения Москва