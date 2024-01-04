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Ковалев Александр Владимирович

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

05.08.1960

Дата смерти

10.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1960

Отец: Ковалев Владимир Гаврилович

Мать: Городовская Светлана Вячеславовна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Ковалев Александр Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Тамара

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.?

Сын: Ковалев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Тамара

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Тамара

Смерть
10.11.?
Москва, город федерального значения Москва
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