Лесовой Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесовой Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1972

Отец: Лесовой Виктор

Мать: Лесовая Любовь

Рождение ребёнка
02.07.1996

Дочь: Лесовая Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Лесовая Алёна Геннадьевна

Рождение ребёнка
02.07.1998

Дочь: Лесовая Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Лесовая Алёна Геннадьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область