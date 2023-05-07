Лесовой Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1972
Отец: Лесовой Виктор
Мать: Лесовая Любовь
Рождение ребёнка
02.07.1996
Дочь: Лесовая Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Лесовая Алёна Геннадьевна
Рождение ребёнка
02.07.1998
Дочь: Лесовая Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Лесовая Алёна Геннадьевна
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область