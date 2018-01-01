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Савиных Илья Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Семён Ильич

Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Иван Ильич

Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Фотьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланина Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Ильич

Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Валентин Ильич

Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, Полом, недалеко от Мершиных.
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