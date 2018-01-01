Савиных Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Семён Ильич
Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Иван Ильич
Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Фотьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланина Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафья Фотьяновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, Полом, недалеко от Мершиных.