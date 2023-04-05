Инфантьева Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1915

Дочь: Инфантьева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1915

Дочь: Инфантьева Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Виктор Павлович

Смерть
Неизвестно
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