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Соколов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1974

Отец: Соколов Анатолий

Мать: Соколов Любовь

Рождение ребёнка
03.04.1993

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна

Бракосочетание
До 03.04.1993

Жена: Соколова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
24.05.1996

Дочь: Андреева Анна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
12.12.2002

Сын: Соколов Илья

Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна

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