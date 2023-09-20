Соколов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1974
Отец: Соколов Анатолий
Мать: Соколов Любовь
Рождение ребёнка
03.04.1993
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна
Бракосочетание
До 03.04.1993
Рождение ребёнка
24.05.1996
Дочь: Андреева Анна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
12.12.2002
Сын: Соколов Илья
Мать ребёнка: Соколова Ольга Анатольевна