Пыжев Фотей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Фотей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Семен Антонович

Мать: ?

Смерть
1752
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