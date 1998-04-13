Конкина (Антропова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1925
Дата смерти13.04.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
21.05.1947
Рождение ребёнка
10.09.1951
Рождение ребёнка
26.01.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Конкин Сергей Афанасьевич
Смерть
13.04.1998