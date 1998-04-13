Конкина (Антропова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конкина (Антропова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1925

Дата смерти

13.04.1998

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925

Отец: Антропов Василий Петрович

Мать: Антропова Мария Ефимовна

Бракосочетание
1946

Муж: Конкин Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конкин Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конкин Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конкин Сергей Афанасьевич

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Конкин Сергей Афанасьевич

Смерть
13.04.1998
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
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