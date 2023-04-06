Солодовников Гордей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Гордей Фёдорович

Солодовников Гордей Фёдорович

avatar

Место рождения

Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

03.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881

Отец: Солодовников Фёдор Петрович

Мать: не указана

Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
06.12.1904
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1904
Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Солодовников Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Севостьяновна

Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Дарьинский, 1912
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Екатерина Севостьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Володарское (п.Гниловский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close