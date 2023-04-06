Солодовников Гордей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881
Отец: Солодовников Фёдор Петрович
Мать: не указана
Крещение
06.12.1904
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1904
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Солодовников Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Севостьяновна
МК п.Дарьинский, 1912
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
с.Володарское (п.Гниловский)
Смерть
Неизвестно