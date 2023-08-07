Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Данила Зиновьевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Зиновьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Зиновьевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Зиновьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Киприян Данилович

Отец ребёнка: Данила Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно