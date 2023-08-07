Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Данила Зиновьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Зиновьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Зиновьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Зиновьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Киприян Данилович
Отец ребёнка: Данила Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно