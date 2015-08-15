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Булышев Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1933

Дата смерти

15.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933

Отец: Булышев Иван Наумович

Мать: Булышева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1963

Дочь: Капитанова Светлана

Мать ребёнка: Булышева Надежда Евдокимовна

Рождение ребёнка
05.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булышева Надежда Евдокимовна

Смерть
15.08.2015
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