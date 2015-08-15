Булышев Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1933
Дата смерти15.08.2015
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933
Отец: Булышев Иван Наумович
Мать: Булышева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1963
Дочь: Капитанова Светлана
Мать ребёнка: Булышева Надежда Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булышева Надежда Евдокимовна
Смерть
15.08.2015