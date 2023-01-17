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Пасенко Михаил Степанович

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Место рождения

Царёвка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.11.1900 ст.

Дата смерти

27.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1900 ст.

Отец: Пасенко Степан Петрович

Мать: Пасенко Варвара Степановна

Царёвка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
10.11.1900 ст.
Царёвка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: Крёстный отец - Сузин Тихон Иванович. Крёстная мать - Ляшко Акулина Ивановна. Крещение проходило в Андриано - Наталиевской церкви сл. Гавриловка Павловского уезда.
Военная служба
С 01.03.1918 по 01.11.1922
Красноармеец, 353 Богучарский стрелковый полк 40 Богучарской дивизии. Принимал участие в боевых действиях Южного и Царицынского фронтов.
Бракосочетание
15.11.1922

Жена: Пасенко Ефросиния Ивановна

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Свадьба прошла тихо и не заметно. Жених по возвращению из Красной Армии домой болел тифом. Невеста ухаживала за ним.
Смерть
27.01.1988
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