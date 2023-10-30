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Лошкин Степан Никитин

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Лошкин Никита Никифоров

Мать: Лошкина Анисья Кириллова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Лошкин Спиридон Степанов

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Лошкин Кирилл Степанов

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Лошкин Козьма Степанов

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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