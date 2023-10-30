Лошкин Степан Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Лошкин Никита Никифоров
Мать: Лошкина Анисья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757