Крашенинникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Крашенинникова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Крашенинников Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Николай Константинович

Отец ребёнка: Крашенинников Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Крашенинников Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Константин

Смерть
Неизвестно
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