Крашенинникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Крашенинникова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Крашенинников Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Николай Константинович
Отец ребёнка: Крашенинников Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Крашенинников Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно