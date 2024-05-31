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Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Епифан Петрович

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Жена: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Епифанов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Епифанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Епифанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Колесова Хиония Васильевна

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Колесова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Колесов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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