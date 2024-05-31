Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Епифан Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Жена: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Епифанов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Епифанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Колесова Хиония Васильевна
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Колесова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Колесов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Колесова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно