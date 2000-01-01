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(Чашина) Елена Макарова

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Место рождения

Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1833

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чашин Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фëкла Никитина

Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1833
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