(Чашина) Елена Макарова
Место рожденияKolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Kolokol'Nya, Vyshnevolotsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1833
Сын: Чашин Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фëкла Никитина
Отец ребёнка: Чашин Никита Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1833