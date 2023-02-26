Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Даниил Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Данилов

Отец ребёнка: Даниил Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Даниил Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ларион Данилов

Отец ребёнка: Даниил Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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