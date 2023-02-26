Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Даниил Прохоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Прохоров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Данилов
Отец ребёнка: Даниил Прохоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Даниил Прохоров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ларион Данилов
Отец ребёнка: Даниил Прохоров
Смерть
Неизвестно