Зыков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Зыков Григорий Константинович
Мать: Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Емельянова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Смерть
После 1917