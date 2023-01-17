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Зыков Василий Григорьевич

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Место рождения

Братанники, Макушинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Зыков Григорий Константинович

Мать: Наталья Харитоновна

Братанники, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Емельянова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Смерть
После 1917
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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