Чуйкина (Лагушкина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Андрианова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Чуйкин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
17.04.1941
Дочь: Морозова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Чуйкин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуйкин Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно