Дарья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Матвеева

Дарья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Матвей Васильев

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Федоров

Рождение ребёнка
1758

Сын: Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Федоров

Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Федоров

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1767

Сын: Федор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Федоров

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Наталья Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Федоров

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Федоров

Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Федоров

Смерть
1788
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close