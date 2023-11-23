Дарья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Матвей Васильев
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Федоров
Рождение ребёнка
1758
Сын: Михаил Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Федоров
Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Федоров
с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Наталья Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Федоров
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Федоров
Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Федоров
Смерть
1788