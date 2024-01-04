Толкачёва (Евдокiя Егорова Жерноклѣева) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1912 ст.
Дата смерти12.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912 ст.
Рождение ребёнка
29.02.1936
Сын: Толкачёв Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Толкачёв Фёдор
Рождение ребёнка
25.09.1948
Сын: Каплий Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Каплий Григорий Фёдорович
Развод
Неизвестно
Муж: Толкачёв Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толкачёв Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1974