Толкачёва (Евдокiя ​Егорова Жерноклѣева) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачёва (Евдокiя ​Егорова Жерноклѣева) Евдокия Егоровна

Место рождения

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

19.02.1912 ст.

Дата смерти

12.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912 ст.

Отец: Егоръ Димитріевъ Жерноклѣевъ Егор Дмитриевич

Мать: Жерноклеева Акулина Ивановна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.02.1936

Сын: Толкачёв Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Толкачёв Фёдор

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.09.1948

Сын: Каплий Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Каплий Григорий Фёдорович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Толкачёв Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачёв Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплий Григорий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
12.05.1974
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
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