Товарков-Товаров Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Товарков-Товарова Анисия Иванова
Вычислено на основании ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №28, л. 193
Упоминание
1779
В большой Милионной продается г. коллежского асессора дом, бывшей преж сего Чулкова, о цене спросить в том же доме Санкт-Петербургские ведомости, 1776-10-18, страница 12
Упоминание
1780 ст.
В большой миллионной в бывшем Чулкова доме, что ныне коллежского асессора Товарова, продается новая позолоченная и вылакированная визави ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Товарков-Товарова Анисия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Капитан
Смерть
Неизвестно