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Товарков-Товаров Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Товаров Никифор Семенов

Мать ребёнка: Товарков-Товарова Анисия Иванова

Вычислено на основании ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №28, л. 193
Упоминание
1779
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В большой Милионной продается г. коллежского асессора дом, бывшей преж сего Чулкова, о цене спросить в том же доме Санкт-Петербургские ведомости, 1776-10-18, страница 12
Упоминание
1780 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В большой миллионной в бывшем Чулкова доме, что ныне коллежского асессора Товарова, продается новая позолоченная и вылакированная визави ...
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товаров Григорий Семенов

Мать ребёнка: Товарков-Товарова Анисия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товарков-Товарова Анисия Иванова

Военная служба
Неизвестно
Капитан
Смерть
Неизвестно
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