Мартынович Прасковья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мартынович Павел Семенович
Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мартынович Иван Семенович
Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мартынович Осип Семенович
Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович
Место жительства
1795
дом №14
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно