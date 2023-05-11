Мартынович Прасковья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович Прасковья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мартынович Павел Семенович

Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мартынович Иван Семенович

Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мартынович Осип Семенович

Отец ребёнка: Мартынович Семен Фелицианович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынович Семен Фелицианович

Смерть
Неизвестно