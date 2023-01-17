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Мугинов Насретдин Мугинович

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Место рождения

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1904

Отец: Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

Мать: Бикмухамметова ?

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1931

Сын: Насретдинов Яппар Насретдинович

Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна

Рождение ребёнка
17.11.1934

Сын: Мугинов Баязетдин Насретдинович

Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Мугинов Мирзагит Насретдинович

Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Мугинов Сайфетдин Насретдинович

Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мугинова Хамида Башировна

Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1943
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