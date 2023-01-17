Мугинов Насретдин Мугинович
Место рождения
Дата рождения04.03.1904
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1904
Рождение ребёнка
23.12.1931
Сын: Насретдинов Яппар Насретдинович
Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна
Рождение ребёнка
17.11.1934
Сын: Мугинов Баязетдин Насретдинович
Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна
Рождение ребёнка
10.12.1936
Сын: Мугинов Мирзагит Насретдинович
Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна
Рождение ребёнка
15.01.1940
Сын: Мугинов Сайфетдин Насретдинович
Мать ребёнка: Мугинова Хамида Башировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943