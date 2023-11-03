Клевакин Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клевакин Яков Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1837
Рождение ребёнка
19.04.1841
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова
Смерть
Неизвестно