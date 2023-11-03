Клевакин Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевакин Иван Яковлев

Клевакин Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клевакин Яков Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1837

Жена: Клевакина Александра Никифорова

Рождение ребёнка
19.04.1841

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Клевакин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Клевакин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Клевакин Николай Иванов

Мать ребёнка: Клевакина Александра Никифорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close