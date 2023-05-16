Варвара Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1889 ст.

Муж: Иван Никифоров

села Переволок отставного рядового солдата Захара Григорьева Дронова дочь
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно