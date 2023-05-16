Варвара Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1889 ст.
Муж: Иван Никифоров
села Переволок отставного рядового солдата Захара Григорьева Дронова дочь
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно