Слуцкая Малка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Слуцкий Аврум Яшкель
Отец ребёнка: Слуцкий Яшкель
Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слуцкий Яшкель
Смерть
Неизвестно