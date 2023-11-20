Слуцкая Малка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкая Малка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Слуцкий Аврум Яшкель

Отец ребёнка: Слуцкий Яшкель

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слуцкий Яшкель

Смерть
Неизвестно
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