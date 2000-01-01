Ручкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Ручкин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Евфимия Филипповна
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ручкин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно