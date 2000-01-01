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Ручкина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ручкин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Евфимия Филипповна

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ручкин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ручкин Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Ручкин Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Филипп Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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