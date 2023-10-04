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Субботина Татьяна Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.

Сын: Субботин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Субботин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Субботин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Николай Евлампиевич

Смерть
После 1916
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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