Субботина Татьяна Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.
Сын: Субботин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Субботин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Субботин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Субботин Николай Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916