Краснова (Тихонова) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Рождение ребёнка
06.01.1959
Дочь: Прокофьева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич
Рождение ребёнка
02.04.1961
Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Иван Лукич
Смерть
Неизвестно