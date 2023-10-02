Краснова (Тихонова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Тихонова) Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Тихонов Андрей Лукоянович

Мать: Тихонова Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
06.01.1959

Дочь: Прокофьева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич

Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Краснов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Иван Лукич

Смерть
Неизвестно
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