Волков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Максимовна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно