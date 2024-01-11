Меркульянц Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиОколо 2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркульянц Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркульянц Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2020