Меркульянц Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркульянц Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркульянц Лидия Васильевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркульянц Лидия Васильевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркульянц Лидия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
Около 2020
Гуково, город Гуково, Ростовская область
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