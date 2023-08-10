Лукерья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно