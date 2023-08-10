Лукерья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил (Андрей) Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврил (Андрей) Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно