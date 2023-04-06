Иноземцева (Смолякова) Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева (Смолякова) Матрона Никифоровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.07.1890

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

До 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1890

Отец: Смоляков Никифор Матвеевич

Мать: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
06.07.1890
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Псаломщик Иван Аляпсков. Смоляков Никифор Матфеевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Мария Сергеевна. Мать Лебедев Иван Никифорович. Казак Чесноковского посёлк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1908
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