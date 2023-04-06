Иноземцева (Смолякова) Матрона Никифоровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1890
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1890
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
06.07.1890
Священник Дмитрий Меркуриев. Псаломщик Иван Аляпсков. Смоляков Никифор Матфеевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Мария Сергеевна. Мать Лебедев Иван Никифорович. Казак Чесноковского посёлк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908