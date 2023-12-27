Елясин Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиДо 17.02.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 17.02.1918