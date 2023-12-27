Елясин Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлясин Григорий Трофимович

Елясин Григорий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

До 17.02.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 17.02.1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close