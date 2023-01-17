Asfdasdf asjdfaksd asdkfasdf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Asfdasdf asjdfaksd asdkfasdf

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1900

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900

Отец: Asfasdf asdfasdf adfasdf

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Asdfasdfasdfasdjf asjdfalksdkjflkajsdhlkjadhs adksjfhlkashdfkjasdklfjhasdklf

Барановичи, Брестская область
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