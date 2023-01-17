Asfdasdf asjdfaksd asdkfasdf
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900
Отец: Asfasdf asdfasdf adfasdf
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Asdfasdfasdfasdjf asjdfalksdkjflkajsdhlkjadhs adksjfhlkashdfkjasdklfjhasdklf
Барановичи, Брестская область