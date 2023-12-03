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Нефедьев Елизар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

27.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Нефедьев Василий

Мать: Нефедьева Агриппина Григорьевна

с.Николаевское Чернышевский район Читинская обл. Служил в белой армии Дальне-Восточный край, Черниговский р-н, пос Ново-Николаевский
Рождение ребёнка
01.11.1928

Дочь: Нефедьева Александра Елизаровна

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нефедьева Ступина Нина Елизаровна

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Раскулачивание
15.06.1933
реш.Райтройки наход.на спецпосел.в Томск.обл. реаб.4авг1992г жена Мария Тимофеевна 1902 дочь Александра 1928 брат Василий 1915 племянница Глафира Николаевна 1920 артель "Северное Сияние" плотник
Арест
01.07.1937
Чернышевка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
осужден 1авг1937 обвинение контреволюционная кад-монархическая и эсеровская организация приговор ВМН расстрел 27авг1937 реабелит июль 1959
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Елизарович

Мать ребёнка: Марина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Тимофеевна

Смерть
27.08.1937
умер в 1946 в заключ.
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