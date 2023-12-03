Нефедьев Елизар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти27.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Нефедьев Василий
с.Николаевское Чернышевский район Читинская обл. Служил в белой армии Дальне-Восточный край, Черниговский р-н, пос Ново-Николаевский
Рождение ребёнка
01.11.1928
Дочь: Нефедьева Александра Елизаровна
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нефедьева Ступина Нина Елизаровна
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Раскулачивание
15.06.1933
реш.Райтройки наход.на спецпосел.в Томск.обл. реаб.4авг1992г жена Мария Тимофеевна 1902 дочь Александра 1928 брат Василий 1915 племянница Глафира Николаевна 1920 артель "Северное Сияние" плотник
Арест
01.07.1937
Чернышевка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
осужден 1авг1937 обвинение контреволюционная кад-монархическая и эсеровская организация приговор ВМН расстрел 27авг1937 реабелит июль 1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Елизарович
Мать ребёнка: Марина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Тимофеевна
Смерть
27.08.1937
умер в 1946 в заключ.