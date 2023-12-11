Владимирова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1987

Сын: Владимиров Эмиль Вадимович

Отец ребёнка: Владимиров Вадим

Марийская АССР, д. Кутюк - Кинер
Рождение ребёнка
20.03.1992

Сын: Владимиров Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Владимиров Вадим

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