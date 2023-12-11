Владимирова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1987
Сын: Владимиров Эмиль Вадимович
Отец ребёнка: Владимиров Вадим
Марийская АССР, д. Кутюк - Кинер
Рождение ребёнка
20.03.1992
Сын: Владимиров Сергей Вадимович
Отец ребёнка: Владимиров Вадим