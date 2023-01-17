Боева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Пчельники, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Пчельники, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Боев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Боева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1940

Сын: Боев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуация
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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