Боева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Боева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
09.06.1940
Сын: Боев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Боев Григорий Георгиевич
Эвакуация
Неизвестно
Смерть
Неизвестно